William Bonner e Renata Vasconcellos são afastados do JN após ela contrair Covid-19

William Bonner e Renata Vasconcellos são afastados do JN após ela contrair Covid – (Foto:© Divulgação)

William Bonner e Renata Vasconcellos foram afastados do Jornal Nacional (Globo) após a apresentadora receber diagnóstico positivo para Covid-19. No Instagram, o jornalista publicou na noite desta segunda (10) que o resultado do exame PCR para saber se ele foi infectado deve sair nesta terça (11). Enquanto isso, o apresentador permanece isolado.

“Sintomas: nenhum. Mas, pela segurança de todo mundo, o protocolo é ficar isolado até obter o resultado negativo do PCR. Amanhã [terça]] saberemos. Melhoras, duquesa, Renata Vasconcellos”, escreveu Bonner.

Após quase dois anos de pandemia, 2022 começou com novas preocupações com o avanço da Covid-19. Recordes de infecções diárias foram quebrados no mundo e em vários países com o avanço da variante ômicron.

No Brasil, vários famosos receberam diagnóstico positivo para a doença neste início de ano. Neste sábado (8), o cantor Lucas Lucco usou as redes sociais para anunciar que está com Covid-19. Ele já havia apresentado sintomas durante a semana e, por isso, cancelou o show em Itajaí (SC), que ocorreria neste fim de semana.

Antes deles, também tinham confirmado que estavam com a doença o ex-BBB Gil do Vigor, a cantora Simaria, o youtuber Cauê Moura, 34, e a jornalista Christiane Pelajo, da GloboNews. No caso da jornalista, esse é o segundo diagnóstico positivo para a doença em quatro meses. Ela, que apresenta o Jornal GloboNews – edição das 16h, será substituída por Marcelo Cosme, apresentador do Em Pauta.

