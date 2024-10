Justiça condena um dos maiores devastadores da Amazônia a pagar indenização por áreas destruídas no Pará

Justiça condena um dos maiores devastadores da Amazônia a pagar indenização por áreas destruídas — Foto: Reprodução/TV Liberal

Antônio José Junqueira Vilela Filho é investigado desde 2016 por diversos crimes, entre eles ambientais. O empresário chegou a destruir 134 hectares, equivalentes a um campo de futebol cada hectare, em Altamira.

Antônio José Junqueira Vilela Filho também é réu em outros processos, decorrentes da Operação Rios Voadores, realizada em 2016.

Na época, a investigação o apontou pelos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação de documentos e invasão e desmatamento ilegal de terras públicas.

Segundo o MPF e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama), o empresário foi responsável pelo desmatamento de 330km² de área de floresta, no período de 2012 à 2015. A área desmatada é equivalente ao tamanho da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O criminoso atuava junto a uma quadrilha que de acordo com as investigações, movimentou quase R$ 2 bilhões e de prejuízo ambiental acumulou R$ 50 milhões.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2024/13:33:35

