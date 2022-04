Enfermeiro é encontrado morto e com sinais de tortura em apartamento

O enfermeiro André Lopes de Barros foi encontrado morto no apartamento em que morava (Foto:Reprodução/ Correio Braziliense)

André Lopes de Barros foi encontrado com os braços amarrados com um cabo de ferro de passar roupas

O enfermeiro André Lopes de Barros foi encontrado morto, na tarde desta segunda-feira (4) no apartamento onde morava, em Ceilândia, no Distrito Federal.

O cadáver foi achado sem roupas e com os braços amarrados com um cabo de ferro de passar roupa, além de um fio de telefone envolto ao pescoço. As informações são do Correio Braziliense e do Metrópoles. Segundo vizinhos, ele havia sido visto pela última vez na sexta-feira (1º).

Segundo o empresário Moisés Manoel, que tem uma loja no mesmo prédio, a dona do edifício foi chamada por um vizinho de André, que sentiu um “cheiro de carne podre” vindo do apartamento da vítima. “Ela passou por mim e falou que ia ver o que estava acontecendo. Quando ela desceu, já estava em estado de choque. Dei uma água para ela e ela pediu para chamar a polícia”, explicou.

A proprietária do apartamento entrou no domicílio da vítima com a chave reserva, na companhia do vizinho que a chamou para averiguar o caso.

Os dois entraram juntos no local e encontraram tudo revirado. A porta da geladeira estava aberta, com as carnes para fora. Segundo relatou o vizinho, a porta do quarto de André estava trancada e precisou ser arrombada.

“Quando olhei perto da cama, meu amigo estava nu, com sinais de como tivesse sofrido abuso”, disse. O enfermeiro também estava com os braços amarrados com um cabo de ferro de passar roupas e ferido com uma faca.

Natural de Bom Jesus, no Piauí, André se mudou para Brasília em julho de 2020 e, segundo conhecidos, não tinha parentes na capital. O corpo do enfermeiro foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) e deve ser liberado apenas na quarta-feira (6).O caso é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).

