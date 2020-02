Engenheiro mata namorada, esquarteja corpo e joga partes no sanitário

Ingrid Escamilla Vargas, de 25 anos, foi covardemente assassinada, no último domingo (9), dentro da própria casa, pelo namorado, o engenheiro civil Erick Francisco Robledo Rosas, de 46 anos.(Foto:Reprodução)

A vítima foi morta após uma discussão entre o casal. O crime ocorreu em Gustavo A. Madero, na Cidade do México.

A jovem foi morta a facadas e teve o corpo completamente esquartejado pelo suspeito. Ele arrancou a pele, os olhos, a carne do rosto e das pernas, além dos órgãos genitais da vítima. A mulher ficou irreconhecível após a ação do criminoso.

Após esquartejá-la, o homem colocou as vísceras e algumas partes da pele da vítima em uma sacola plástica e a jogou pela janela. Ele ainda tentou jogar partes do corpo pelo vaso sanitário. O crime foi descoberto após uma denúncia dos vizinhos da jovem, que viram o homem saindo do apartamento coberto de sangue.

(Foto:Reprodução)

A polícia local foi acionada e prendeu o criminoso em flagrante. Aos policiais, Erick relatou que cometeu o crime após uma discussão com a namorada. “Começamos a discutir e brigamos. Ela disse que queria me matar. Ela pegou uma faca e eu disse: faça uma vez. Ela me esfaqueou uma vez e eu disse: faça mais forte. E ela tentou mais duas vezes”, declarou.

Ele ainda afirmou que desmembrou o corpo da mulher para não ser descoberto. “Usei a mesma faca que ela me atacou para esfaqueá-la na garganta. Joguei pedaços de seu corpo morto no vaso sanitário porque me senti envergonhado”, disse. Os policiais encontraram a faca de cozinha usada durante a ação, além de partes do corpo da vítima. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que estão tentando encontrar os familiares da jovem.

