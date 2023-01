Engenheiro morto por vizinho ao soltar rojões com família comemorava melhora da mãe no tratamento de câncer, diz irmã

Engenheiro foi morto por vizinho em São Bernardo do Campo — Foto: Reprodução

Vídeo mostra desespero de criança com chegada de homem armado. Francisco Nicolas Lopes Filho, de 38 anos, chegou a ser socorrido com ferimento na cabeça. Atirador de 74 anos diz que ‘não se recorda de disparo’.

O engenheiro que foi morto por um idoso na noite da segunda-feira (2) com um tiro na cabeça comemorava com rojões na Vila Balnearia, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, a melhora da mãe no tratamento contra o câncer de mama.

Juliana Nicolás Lopes, irmã de Francisco Nicolás Lopes, estava com a filha, de 9 anos, o irmão, que tinha 38 anos, e mais um amigo da família celebrando o acompanhamento médico com bons resultados nos últimos meses.

“Minha mãe mal conseguia levantar da cama e saiu da quimioterapia para outros remédios. Ela melhorou muito e estávamos felizes por isso. Foi uma melhora absurda e até saiu da cama. A mãe do meu amigo que estava com a gente está com câncer também, mas avançado. A gente só queria brincar com as crianças com o ano vencido”, afirma.

O idoso Mário D’Amore Júnior, de 74 anos, se irritou com a brincadeira da família. Com uma arma em mãos, ele caminhou até o grupo. Juliana percebeu a espingarda e conseguiu gravar a situação com o celular na cintura.

O vídeo mostra a aproximação de Mário, que segurava um objeto. Ele diz que tem animais e que é proibido soltar fogos. As pessoas pedem calma e dizem que vão parar. A sobrinha da vítima grita desesperada e pede socorro. O homem manda todo deitarem no chão e depois caminha em outra direção quando a filmagem é interrompida (veja abaixo).

“Atirou, virou e saiu andando. Achei que ia matar todo mundo e corremos para dentro de casa”, lembra Juliana.

Francisco foi levado para a UPA Riacho Grande, mas não resistiu. À Polícia Militar, depois do crime, o idoso alegou que o barulho estava assustando seus animais. No entanto, ele negou o disparo e disse que tinha uma “arma de chumbinho”, que foi encontrada na sala da casa.

A defesa de Francisco não foi localizada até a última atualização desta reportagem.

Mário disse que foi para a praça com a arma para confrontar os vizinhos a respeito dos fogos, mas que não se lembrava de disparo algum. Ele foi preso em flagrante.

Na delegacia, as testemunhas afirmaram que não se deitaram ao chão no momento do crime e que a vítima foi atingida de pé. Francisco não resistiu aos ferimentos no ouvido esquerdo. O corpo foi enterrado no Cemitério Cerâmica na terça-feira.

Franciso, segundo a irmã, planejava se casar neste ano. A noiva o aguardava na Alemanha quando soube do assassinato, mas não conseguiu chegar a tempo para o enterro.

“Um menino calmo, respeitador, boa gente mesmo. Cheio de planos, responsável e trabalhador. Teve sua vida tirada sem motivos, deixando muitos sonhos. Obrigado a todos pelas ligações, mensagens e pelo carinho”, escreveu nas redes sociais um irmão da vítima. (Com informações de Carlos Henrique Dias, g1 SP — São Paulo).

