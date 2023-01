Cacique preso por ordem de Moraes sofre parada cardíaca, diz deputada

A deputada federal eleita Silvia Waiapã (PL-AP) usou o Twitter para falar sobre uma suposta parada cardiorrespiratória que acometeu o Cacique Tserere, preso em 12 de dezembro a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A informação ainda não foi confirmada por fontes oficiais.

Silvia relatou sobre um informe de que uma equipe médica foi acionada para atendimento de emergência relacionado a uma suposta diabetes não insulínica.

Sílvio, que também é indígena, levantou suspeita sobre o que poderia ter causado a parada cardiorrespiratória, sugerindo que o cacique possa ter sido envenenado.

“Um Guerreiro como Tserere Xavante gozando de perfeita saúde jamais teria uma PCR… a não ser se fosse envenenado ou eliminado!”

Silvia Waiãpi via twitter

A esposa do indígena afirmou que foi informada que o cacique estava sendo medicado, mas frisou desconhecer o estado de saúde de Tserere. (Com informações do Diário do Poder).

Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/08:41:18

