Ensino superior do Pará perde o professor Samuel Amorim Sá

Professor Samuel Câmara perda para a educação paraense (Foto: Redes Sociais)

Ele faleceu na noite de terça-feira (12), e o sepultamento é realizado na tarde desta quarta (13).

Um dos mais talentosos e conhecidos professores do ensino superior público do Estado do Pará, Samuel Maria de Amorim Sá, com um a carreira dedicada à Universidade Federal do Pará (UFPA), faleceu na noite da última terça-feira (12). O velório do professor Samuel foi realizado na Capela 8, da Max Domini, na avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá. O sepultamento transcorre na tarde desta quarta-feira (13).

Samuel Sá notabilizou-se como um importante docente de Ciências Sociais da UFPA. Em nota, nesta quarta-feira (13), o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas divulgou pesar: “Com profunda tristeza, comunica o falecimento do professor aposentado SAMUEL MARIA DE AMORIM SÁ, ocorrido na noite de ontem. O professor Samuel Sá foi diretor-geral do IFCH nos anos 1996 a 1999 e docente da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, hoje PPGSA, onde ainda atuava como professor colaborador. Dedicado pesquisador da área de Antropologia, desde os anos 1960 formou gerações de profissionais e estudiosos nesta área”.

Samuel Sá atuou no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA), Faculdade de Ciências Sociais (FACS), no Laboratório de Antropologia e Museu da UFPA. Ele se destacou pelo esforço em promover o diálogo entre a antropologia e a saúde. Samuel Sá era marujo de São Benedito, do município de Bragança, no nordeste do Pará.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/09:24:16

