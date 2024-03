Governos do Pará e da Irlanda debatem meio ambiente e clima

Na pauta do encontro, a agenda climática, além dos desafios e soluções para o desenvolvimento sustentável FOTO: marco santos / agência pará

Em agenda diplomática, o governador Helder Barbalho recebeu, nesta quarta-feira (13), visita institucional do ministro do Meio Ambiente, Clima, Comunicações e Transporte da Irlanda, Eamon Ryan, e da Embaixadora da Irlanda no Brasil, Fiona Flood. O encontro foi no Palácio do Governo, sede do Poder Executivo Estadual, em Belém.

A pauta do encontro diplomático foi a agenda climática, os desafios e construção coletiva de soluções para o desenvolvimento socioeconômico. “Essa visita nos enche de esperanças para o desenvolvimento de parceiras em tecnologia, educação, compartilhamento de conhecimento e apoio e iniciativas sustentáveis”, ponderou o governador Helder Barbalho.

“Estamos buscando dialogar com a Europa e países do norte global para discutir parcerias e avanços para agenda climática com pautas estruturantes”, ponderou o governador antes de convidar as autoridades irlandesas para retornarem ao Estado para participarem da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro de 2025.

Durante a reunião, o chefe do Poder Executivo Estadual paraense enumerou as ações de combate à ilegalidade ambiental. “Além das ações repressivas que já estamos executando, precisamos avançar na transição que permitirá avanços ambientais com base na economia verde e bioeconomia. Por isso é importante avançarmos nos financiamentos internacionais”, argumentou.

REALIDADE

Durante a reunião, o ministro do Meio Ambiente, Clima, Comunicações e Transporte da Irlanda, Eamon Ryan, destacou que a visita tem como objetivo conhecer a realidade local e da Amazônia. “Vejo o país como uma oportunidade de interligar a Europa com a agenda climática. Temos interesse em auxiliar com financiamentos, inclusive, na área privada para preservar o meio ambiente”, disse.

O ministro do Meio Ambiente, Clima, Comunicações e Transporte da Irlanda, Eamon Ryan, parabenizou as articulações diplomáticas do Pará junto ao Reino Unido em busca da agenda climática. “Somos pequenos territorialmente, mas temos voz e podemos somar neste debate na Europa”, ponderou Eamon Ryan que confirmou presença na COP30.

Ao final do encontro, Helder Barbalho presenteou o ministro irlandês com um porta retrato com a imagem do Ver-o-Peso e peças intimistas de artesanato e obra literária marajoara.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/09:21:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...