Mulher é presa com R$ 720 mil no interior do Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- Mais de R$ 720 mil foram apreendidos em uma residência no bairro Padre Lothar, em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá), nesta quarta-feira (13) . Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro.

A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estava no endereço para cumprimento de um mandado de busca e apreensão, como parte da investigação de um homicídio ocorrido em dezembro do ano passado.

Durante as buscas na residência foram encontrados os pacotes com as cédulas, a maioria delas de 100 reais, ainda etiquetadas. O dinheiro estava escondido em vários lugares na residência, dentro de panelas e em caixas.

Todo o dinheiro e uma motocicleta foram apreendidos e encaminhados à DHPP. A dona da residência foi presa em flagrante. O crime de lavagem de dinheiro será investigado pela 1⁠ª Delegacia de Rondonópolis.

Homicídio

A investigação que motivou a busca realizada nesta quarta-feira apura o crime ocorrido em dezembro do ano passado, no bairro Jardim Liberdade, que vitimou Gabriel Vasconcelos Santana, de 37 anos.

A polícia foi acionada na noite de 5 de dezembro sobre uma tentativa de homicídio e no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já atendia a vítima, atingida por vários disparos de arma de fogo. Gabriel estava consciente e foi encaminhado ao Hospital Regional.

Imagens de câmeras da região mostraram que dois homens chegaram em uma motocicleta e o garupa se aproximou da janela da residência e efetuou os disparos contra a vítima que morreu no dia 24 de dezembro.

