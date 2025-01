Entenda os motivos que fazem janeiro parecer durar mais

Sensação de que janeiro se arrasta tem explicações emocionais, financeiras e sociais, segundo especialistas. | Reprodução

Psicólogas explicam os fatores emocionais, financeiros e sociais que fazem o primeiro mês do ano parecer mais longo.

Muitas pessoas relatam a sensação de que janeiro dura mais do que qualquer outro mês do ano. Embora tenha os mesmos 31 dias que outros meses do calendário, fatores emocionais, financeiros e sociais contribuem para essa percepção. As psicólogas Chloe Carmichael e Pauline Wallin, em entrevista ao Daily Mail, explicam os principais motivos.

1. Ressaca das festas

Após as comemorações de Natal e Ano Novo, o cérebro sofre uma queda na produção de dopamina, hormônio responsável pela sensação de prazer. Durante as festas, essa substância é liberada em grandes quantidades devido às interações sociais e à euforia do momento. No entanto, quando o período festivo termina, essa “onda” de dopamina desaparece, causando desânimo, alterações de humor e até uma leve depressão.

2. O peso das contas de início de ano

As despesas com presentes, viagens e ceias de fim de ano já impactam o orçamento, e janeiro chega com mais gastos, como IPTU, IPVA e material escolar. O acúmulo de contas pode gerar estresse e preocupação financeira, tornando a passagem do tempo ainda mais arrastada.

3. A difícil volta à rotina

Depois das festas e, para muitos, das férias, retomar o trabalho ou os estudos pode ser desafiador. A adaptação à rotina leva tempo e, para aqueles que não estão satisfeitos com a vida profissional ou acadêmica, o mês parece se arrastar ainda mais.

4. A pressão das promessas de Ano Novo

Iniciar o ano com metas e resoluções é comum, mas, quando os objetivos não são rapidamente alcançados, surge a frustração. A sensação de estagnação faz com que os dias pareçam mais longos, intensificando a impressão de que janeiro nunca acaba.

De acordo com Wallin, quando estamos ansiosos, entediados ou frustrados, nossa atenção fica focada no que nos incomoda, e isso nos dá a percepção de que o tempo está se estendendo.

Fonte: DOL Carajás Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/13:29:09

