Vereador corre atrás de outro em confusão durante sessão de cidade de SC — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Imagens mostram Arlenio Cecatto (PT) correndo atrás de Luiz Carlos Savi (PSD), que dá voltas em torno da mesa e em meio a outros políticos. Caso aconteceu na segunda-feira.

A sessão da Câmara de Vereadores de Coronel Martins, no Oeste de Santa Catarina, foi encerrada após uma briga entre dois parlamentares na noite de segunda-feira (28). Imagens do encontro transmitido ao vivo mostram Arlenio Cecatto (PT), o Chico, correndo atrás de Luiz Carlos Savi (PSD), o Luizinho, que dá voltas em torno da mesa e em meio a outros políticos.

A corrida aconteceu após Luizinho falar no microfone da câmara contra Chico. Em um momento, o pessedista diz: ‘cala boca, baba ovo’. Nesse instante, conforme as imagens, o vereador sai da tribuna (assista abaixo).

Procurada, a presidente da Câmara de Vereadores afirmou por telefone que a discussão dos dois vereadores é de longa data, mas, até então, apenas verbal. Segundo Rosa Maria Camargo (PT), medidas estão sendo tomadas, de acordo com o regimento da casa, através do corpo jurídico.

O vereador Chico afirmou que vai se posicionar apenas na Justiça. O g1 tenta contato com o Partido dos Trabalhadores e o Partido Social Democrático, além de Luizinho.

A situação aconteceu após Luizinho (PSD) falar sobre as eleições municipais deste ano. Chico (PT) foi candidato à prefeito da cidade e perdeu a eleição para Moacir, político reeleito que é da mesma legenda do vereador Luizinho.

VÍDEO: vereador corre atrás de outro em confusão durante sessão legislativa em SC: 'Cala boca, baba ovo' Leia mais https://t.co/5wiTa5uU6F pic.twitter.com/K4LuC3UqXK — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 29, 2024

Pouco antes do tumulto as imagens da sessão mostram Luizinho na tribuna. Ele diz: “Tem nossa unidade de saúde, tem psicóloga, tem psiquiatra, então é só ir lá. Para louco tem tratamento”.

É possível ouvir, fora da imagem, alguém falando algo. O vereador então diz ‘Cala boca, baba ovo’ e ‘respeito’, e a confusão começa.

A presidente da Câmara de Vereadores, Rosa Maria Camargo (PT), tentou intervir e pediu calma:

“Somos adultos, vamos manter a ordem na casa, por favor”.

Em seguida, ela encerra a sessão. Antes da transmissão acabar, porém, Chico volta a correr atrás de Luizinho.

Repercussão

A íntegra da sessão estava disponível no perfil do Facebook da Câmara Municipal até a manhã desta terça-feira. Além de compartilhamentos, moradores e outros perfis interagiram com a publicação. Até às 8h o vídeo havia sido visto mais de 6,6 mil vezes.

A cidade tem 2.065 habitantes, fica a 88 quilômetros de distância de Chapecó, maior município da região, e a 579 quilômetros de Florianópolis, Capital do estado. Coronel Martins é a 12ª cidade menos populosa de Santa Catarina.

