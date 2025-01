Paciente de Rurópolis internado em Santarém morre de infecção por Influenza B; Semsa reforça alerta para vacinação

Imagem ilustrativa | Vítima, homem de 71 anos, não estava vacinado.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Santarém, no oeste do Pará, confirmou a primeira morte por Influenza B de paciente de outro município da região oeste do Pará, internado no Hospital Municipal de Sanarém. A vítima, um homem de 71 anos, oriunda de Rurópolis, foi transferida para Santarém, onde veio a falecer devido às complicações da doença, nesta quinta-feira(30).

A Semsa reforça a necessidade da vacinação, especialmente entre os grupos prioritários, e a adoção de medidas de higiene para reduzir a disseminação do vírus. O paciente que faleceu não estava vacinado,

Em caso de sintomas gripais, é fundamental procurar atendimento médico imediato para diagnóstico e tratamento adequados, visando evitar complicações e a propagação da doença.

A Influenza B é um tipo de vírus que infecta o sistema respiratório, causando inflamação nas vias aéreas superiores. Os sintomas incluem febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores no corpo e mal-estar geral. Embora menos comum que a Influenza A, a Influenza B pode ser altamente contagiosa e levar a complicações graves, especialmente em grupos de risco, como crianças, idosos e pessoas com condições médicas preexistentes.

A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas respiratórias expelidas ao falar, tossir ou espirrar. O vírus também pode ser contraído ao tocar superfícies contaminadas e, em seguida, levar as mãos aos olhos, nariz ou boca.

As medidas preventivas incluem vacinação anual contra a gripe, considerada a forma mais eficaz de prevenção; higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel; evitar contato próximo com pessoas infectadas; cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, utilizando lenço descartável ou o antebraço.

Se não tratada adequadamente, a Influenza B pode evoluir para complicações sérias.

