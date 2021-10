Enterros estão proibidos nos cemitérios públicos de Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Estado Net

A decisão, que ainda não tem caráter definitivo, foi expedida pelo juiz Claytoney Ferreira às 23h59 desta segunda-feira (4). O magistrado é o responsável pelo julgamento de uma ação popular, ajuizada por Raimundo Nonato Souza Castro com base em supostas irregularidades que estariam ocorrendo nesses logradouros, entre as quais, superlotação e falta de controle na documentação das covas.

Os rituais fúnebres, tais como velório, cortejo e sepultamento, são considerados essenciais em diversas culturas. Para algumas pessoas, ser enterrado na cidade natal ou no lugar onde familiares estão sepultados é uma questão de honra. Em Santarém, uma decisão liminar promete causar polêmica: a partir desta terça-feira (5), os sepultamentos estão proibidos nos cemitérios públicos do município.

