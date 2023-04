Sedop executa mais de 180 km de asfalto em 12 municípios do Pará

(Foto: Paula Lourinho | ASCOM SEDOP) – Através do programa ‘Municípios Sustentáveis’, executado pela Secretaria de Obras, é garantido mais infraestrutura para diversos municípios.

A Secretaria de Estado Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) executa, por meio do programa ‘Municípios Sustentáveis’, serviços de drenagem e pavimentação asfáltica em 12 municípios do Estado, fortalecendo a infraestrutura e mobilidade urbana para a qualidade de vida da população.

O ‘Municípios Sustentáveis’ conta com investimentos externos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do New Development Bank (NDB), instituições internacionais que apoiam a realização de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, buscando reduzir os impactos no meio ambiente.

No total, cerca de 180 quilômetros de asfalto estão sendo executados nos municípios de Anapu, Pacajá, Porto de Moz, Medicilândia, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Rurópolis, Placas, Uruará, Itaituba, Trairão, Novo Progresso.

“Além de levarmos ações de desenvolvimento social, este programa se preocupa com as diversidades regionais e a sustentabilidade, buscando atender as necessidades, especialmente das regiões do Xingu e Tapajós, áreas que funcionam como corredor para o escoamento da agroindústria e de produtos minerais, tanto os desenvolvidos por eles quanto para os que utilizam as cidades como rota”, explicou o secretário de obras da SEDOP, Ruy Cabral.

As obras realizadas vão garantir, além da pavimentação, a drenagem e terraplanagem das ruas, além da implantação de calçadas. Serviços que melhoram a mobilidade e acessibilidade locais e contribuem para melhor qualidade de vida da população.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Lilian Guedes (SEDOP) em 26/2023

