Envolvimento com mulher casada pode ter motivado execução a tiros de coletor de lixo em Bonito

Pouco antes dos meio-dia desta segunda-feira (07), um Antônio Vieira dos Santos foi morto a tiros enquanto trabalhava em um caminhão coletor de lixo na cidade de Bonito, nordeste paraense. O funcionário da prefeitura foi assassinado por um homem em uma motocicleta que, após o crime, fugiu do local em alta velocidade. O crime foi na avenida Velho Saturno, bairro do Tongão, quando o homem estava coletando os resíduos depois do caminhão parar em uma esquina. Antônio ainda tentou correr, mas devido aos vários disparos que recebeu, caiu na frente de uma residência. Uma ambulância foi acionada e chegou em minutos, levando o homem ferido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema, que fica a cerca de 40 quilômetros de onde foi baleado. No hospital, foi confirmado o óbito de Antônio.

Segundo informações de populares que conheciam a vítima, o crime pode ser motivado por causa de um relacionamento que a Antônio teve com uma mulher casada. O marido traído teria dito que iria mandar alguém matar Antônio por causa disso, e aparentemente, cumpriu com a ameaça. Essa hipótese foi ouvida pelos policiais civis, que devem adotar essa linha de investigação. A Polícia militar faz rondas no bairro atrás do atirador.

Por: O Liberal

