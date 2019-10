ZOOUNAMA realiza programação do Dia das crianças

Na ocasião, serão realizadas atividades lúdicas e distribuição de brinquedos

Em alusão a comemoração nacional do dia das crianças, o Zoológico da UNAMA – Universidade da Amazônia, realiza no dia 12 de outubro a partir da 9h, uma programação para crianças com autismo e crianças de uma população indígena da aldeia Açaizal, localizada no município de Mojui dos Campos. Com o tema “ZOOUNAMA & Inclusão: Toda Criança é Especial”, a atividade iniciará com um café da manhã e depois com passeio lúdico monitorado pelos médicos veterinários.

Mary Jane, administradora do ZOOUNAMA, destaca que a programação faz parte do projeto de Responsabilidade Social do zoológico mantido pela UNAMA – Centro Universitário da Amazônia. “Esta atividade é um pequeno gesto carinhoso de homenagear estas crianças. Já é a terceira vez que realizamos estas atividades e este ano traremos dois grupos de crianças especiais”, ressalta.

O Jardim Zoológico da UNAMA originou-se em 1993, a partir da necessidade de receber e abrigar, de forma adequada, inúmeros animais da fauna amazônica que chegavam para estudos no centro universitário, oriundos de apreensões pelos órgãos competentes. Ele está localizado na Rua Belo Horizonte, no bairro da Matinha, próximo a Serra do índio. O zoológico funciona todos os dias das 07h30 às 17h30.

Serviço:

ZOOUNAMA & Inclusão: Toda Criança é Especial

Local; Zoológico da UNAMA – ZOOUNAMA

Data: 12 de outubro de 2019

Hora: das 9 às 11 h

Por:Assessoria de Comunicação

Por: Lana Mota 07/10/2019 – 11:02

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

http://www.folhadoprogresso.com.br/enem-2019-provas-ja-estao-a-caminho-para-os-locais-do-exame/