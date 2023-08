Equador terá 2º turno entre Luisa González e Daniel Noboa

(Foto>Reprodução) – Nenhum candidato obteve votos suficientes na eleição para a Presidência do Equador realizada no domingo (20.ago.2023) para vencer no 1º turno, segundo os dados do Conselho Nacional Eleitoral. Com isso, o país terá um 2º turno do pleito, em 15 de outubro, entre a candidata de esquerda Luisa González e o empresário liberal Daniel Noboa Azin.

Mais de 81% dos eleitores compareceram para votar, conforme o Conselho Nacional Eleitoral. Com quase 92% das urnas apuradas, Luisa González está com 33,28 dos votos, enquanto Daniel Noboa tem 23,68%.

O pleito, que deveria ser realizado somente em 2025, foi antecipado depois que o presidente Guillermo Lasso usou a cláusula constitucional conhecida como “morte cruzada” (leia mais abaixo).

A eleição ocorreu em um cenário de crise e violência política, aprofundado depois da morte do candidato à Presidência Fernando Villavicencio, de 59 anos, a tiros, durante um ato político na capital do país, Quito.

QUEM É LUISA GONZÁLEZ

Luisa González é do “Movimiento Revolución Ciudadana” (Movimento Revolução Cidadã, em tradução livre), liderado pelo ex-presidente Rafael Correa. Seu vice é o economista Andrés Arauz, que foi ministro do Conhecimento e Talento Humano durante a presidência de Correa.

González nasceu em Quito e é formada em direito pela Universidade Internacional do Equador. Em 2008, trabalhou como assessora da Secretaria de Comunicação e Informação da Presidência do Equador. Dois anos depois, assumiu o cargo de coordenadora-geral da Agenda Estratégica presidencial.

Entre 2011 e 2018, ocupou diferentes cargos, como vice-cônsul do Equador em Madri, vice-ministra do Ministério do Turismo, secretária geral do gabinete presidencial, secretária nacional de administração pública e ministra do Trabalho. Depois do fim do governo de Correa, González foi nomeada secretária nacional do Parlamento Andino.

A advogada foi eleita para a Assembleia Nacional nas eleições legislativas de 2021. Pela coalizão Unión por La Esperanza, ela foi escolhida para representar a província de Manabí. Exerceu a função até 17 de maio quando o presidente evocou a “morte cruzada” que dissolveu a Assembleia.

Ela define seu movimento político como “progressismo baseado na justiça social”, comparando-o com a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Brasil, e Cristina Kirchner, na Argentina. Afirma ainda que vai “atacar” as causas da crise equatoriana: “Fome, pobreza, falta de emprego, falta de medicamentos nos hospitais, falta de orçamento para a educação”, disse em entrevista ao jornal El País em julho.

Para resolver a crescente criminalidade no país, Gonzalez pretende fortalecer as instituições de segurança, coordenando o trabalho conjunto entre as Forças Armadas, a Polícia e o Ministério Público.

Sobre suas propostas econômicas, ela pretende captar US$ 2,5 trilhões em ajuda externa para reviver a economia. “Não me falem de deficit fiscal, vou falar das vidas que se perdem e é isso que vamos garantir”, disse no debate presidencial de 13 de agosto.