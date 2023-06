Brasileiro é assassinado nos EUA após elogiar cachorro

Matheus Gaidos tinha 27 anos e era entregador de flores. Foto:| Divulgação

Um brasileiro foi morto nos Estados Unidos após elogiar um cachorro e deixar o dono do animal irritado.

Um brasileiro foi assassinado em Oakland, nos Estados Unidos, após elogiar um cachorro. O tutor do animal não gostou e atirou à queima-roupa.

Matheus Martines Gaidos tinha 27 anos e trabalhava como entregador de flores. Ele estava nos EUA há cinco anos, mas voltaria ao Brasil daqui a dois meses.

Em 22 de junho, ele fazia uma entrega na cidade de Oakland, na Califórnia, quando um casal se aproximou com um cachorro. Matheus elogiou o animal, o tutor não gostou e os dois começaram a discutir. As informações são da Record.

O homem deu um tapa em Matheus, que jogou as flores na cara do agressor. Em seguida, o homem sacou uma arma e atirou à queima-roupa.

Matheus foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O atirador e a mulher que estava com ele foram detidos pela polícia americana.

A mãe de Matheus, Isabel Martines, viajou aos EUA quando soube da morte do filho. “Ainda não tive contato nem para reconhecer o corpo do meu filho. Falaram que o detetive está de folga e só poderá nos atender na terça-feira às 8 horas”, declarou ela à Record.

O Itamaraty ainda não se posicionou sobre o caso.

“Foi cruel, foi sem motivo. O cara saiu da casa dele e atirou no primeiro que encontrou. Nada vai trazê-lo de volta, mas tenho fé que a justiça vai ser feita”, disse Isabel Martines em entrevista à Record

“Ele foi para São Francisco porque tinha muito medo da violência no Brasil e aconteceu esse fato trágico com ele”, disse Suzi Martines, tia de Matheus, em entrevista à Record

Fonte: FOLHAPRESS e Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2023/18:07:50

