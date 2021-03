Equatorial Energia abre processo seletivo para o Programa de Estágio 2021

As vagas serão destinadas para as Distribuidoras do Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas e para a Transmissão, onde terão vagas na Bahia, Minas Gerais, Tocantins e Brasília

Já estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio do Grupo Equatorial Energia. As vagas são para atuar em diversas áreas como, por exemplo: Recursos Humanos, Jurídico, Engenharia, Meio Ambiente, Endomarketing, Contabilidade, Relacionamento com o Cliente, Tecnologia da Informação e Telecom, Faturamento, Suprimentos, Logística, entre outras.

No total, serão disponibilizadas 80 vagas a serem distribuídas entre os Estados de atuação do Grupo (Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas). Para o segmento de transmissão de energia do Grupo, as vagas serão direcionadas aos estados da Bahia, Minas Gerais, Tocantins e Brasília.

Além de estar com o curso em andamento, os candidatos às vagas de estágio precisam preencher outros pré-requisitos como ter conhecimento no Pacote Office, disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais além de morar na cidade da vaga, ou ter mobilidade para o deslocamento diário até o local do estágio. O processo seletivo será realizado de forma inovadora por meio de sistema de Inteligência Artificial e etapas virtuais, incluindo avaliações, dinâmicas e entrevistas.

Inscrição e benefícios do estágio

Os interessados podem realizar inscrição por meio do link: https://equatorialestagio. across.jobs/ até o dia 14 de abril. É através desta plataforma que também será realizado o processo seletivo que inclui as seguintes etapas:

inscrição e testes online (até 14 de abril);

avaliações e game online (16 a 25 de abril);

dinâmicas de grupo (3 a 14 de maio) e

entrevistas finais (10 a 21 de maio).

O início do estágio está previsto para junho deste ano. Além bolsa de estágio, os selecionados poderão receber benefícios como auxílio transporte, auxílio refeição e estacionamento. Somado a isso, outra novidade são as ações estruturadas para o desenvolvimento dos selecionados, envolvendo treinamentos técnicos e comportamentais que serão oferecidos durante o estágio, afim de potencializar o conhecimento e complementar a formação acadêmica.

Para Francilene Jacinto, a Equatorial é uma empresa movida por gente. Por isso, investe continuamente em práticas e programas que, além de possibilitar o crescimento e desenvolvimento integrado dos colaboradores, oferece também oportunidades para profissionais do mercado. “Temos muito orgulho em ver diversos colaboradores que ingressaram na empresa como estagiários e, ao longo de suas trajetórias, vêm construindo suas carreiras na Equatorial. É um ganho mútuo onde contribuímos com a evolução pessoal e profissional do nosso time”, comenta Francilene Jacinto, Gerente Corporativa de Desenvolvimento e Comunicação Interna.

O Grupo Equatorial Energia se consolidou no cenário brasileiro, como uma holding de empresas de alta performance e grandes resultados. Possui forte atuação no setor elétrico nos segmentos de distribuição, transmissão, geração, comercialização, além da área de telecomunicações e serviços. As empresas que fazem parte do Grupo são a Equatorial Maranhão, Equatorial Pará, Equatorial Piauí, Equatorial Alagoas, Geramar, Equatorial Transmissão, Intesa, Equatorial Telecom, Sol Energia e Equatorial Soluções. Hoje, o grupo atende quase 10% do total de consumidores brasileiros e responde por 6,5% do mercado de distribuição do País.

Fonte: Imprensa Equatorial Energia/ Com Foto

