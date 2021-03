Com exposição fotográfica, Regional do Sudeste do Pará apresenta as mulheres que atuam na assistência ao paciente

A iniciativa reconhece o empenho e dedicação de todas as colaboradores durante a pandemia

Com mais de 700 profissionais atuando no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), a unidade conta com 76% da sua força de trabalho formada por mulheres. Muitas delas atuando na linha de frente de combate ao novo coronavírus, abdicando de suas próprias vidas ao lado de familiares para salvar vidas.

Com a proposta de homenagear essas profissionais, o HRSP, unidade hospitalar localizada em Marabá, promove a exposição fotográfica “Mulheres na Pandemia”. A mostra, com abertura nesta terça-feira, 09/03, conta com 14 imagens de profissionais atuando em suas respectivas áreas de trabalho, em diferentes setores do hospital, mostrando um pouco da rotina das colaboradoras na assistência ao paciente.

Referência nos casos mais graves da Covid-19, a unidade também apresenta o compromisso, empenho e dedicação das profissionais ao longo do último ano no combate da doença. Referência para 22 municípios e com atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o HRSP é uma unidade mantida pelo Governo do Pará e gerenciado pela Pró-Saúde, instituição filantrópica com mais de 50 anos de experiência na gestão de serviços de saúde e hospitalares no país.

As fotos foram registradas pelos setores de Comunicação, Humanização e Gestão de Pessoas e conta com fotos coloridas e em preto e branco. A exposição ficará disponível para visitação no corredor da unidade, próximo da recepção, sendo voltada apenas para os usuários internados e colaboradores. Os interessados podem conferir as imagens no site e nas redes sociais da Pró-Saúde. O endereço eletrônico da entidade é https://www.prosaude.org.br/ .

Para Flavia Fernandes, analista de humanização do Regional do Sudeste do Pará, a exposição que valoriza as profissionais e apresenta a luta, dedicação e amor das profissionais durante a assistência ao paciente. “São retratos de mulheres em suas atividades na unidade, que durante a pandemia se dedicaram e lutaram em prol dos pacientes e que também foram acometidos por essa doença terrível. Com um atendimento humanizado e com muita bravura, estamos buscando vencer essa doença”, comenta.

Já para a enfermeira Lorena Fachetti, responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que cuida exclusivamente dos casos mais graves da Covid-19, destaca que a exposição é uma forma de reconhecer as profissionais de saúde, por sua atuação e pela força de vontade durante esse de pandemia. “Precisamos reconhecer, diariamente, o trabalho desenvolvido por nossas heroínas, por se manterem sempre firmes e unidas na missão cotidiana de salvar vidas”, ressaltou.

A exposição ficará disponível no Regional do Sudeste do Pará até o dia 12/03.

Referência no combate à Covid-19

O HRSP conta com 115 leitos, dos quais 25 são exclusivos para atendimento aos casos da Covid-19, que estão divididos em 20 leitos de UTI Adulto, 1 leito de UTI Pediátrica e 4 leitos de Enfermaria. Desde o início da pandemia, a unidade já prestou assistência para mais de 490 pacientes com o novo coronavírus.

Desenvolvendo um papel fundamental no atendimento de casos graves da Covid-19, no ano passado o HRSP realizou 367 mil atendimentos, entre internações, atendimentos ambulatoriais, atendimentos de urgência e emergência, exames, cirurgias e atendimentos multiprofissionais. O índice de aprovação junto aos pacientes e familiares, em 2020, foi em média de 97% de satisfação, ressaltando a excelência dos trabalhos prestados pela instituição na região.

