Rodovias estão sem bloqueio , diz PRF

No último domingo (8), bolsonaristas radicais deram início a bloqueios de estradas e rodovias em cerca de seis estados do Brasil, após ataques antidemocráticos aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, Distrito Federal. (Foto:Reprodução)

No Pará foram bloqueadas em dois pontos a rodovia BR 163 em Novo Progresso e Castelo de Sonhos.

Até a manhã desta terça-feira (10), de acordo com informes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram desfeitas mais de 1.416 paralisações, nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo, Santa Catarina, Pará e Paraná.

Atos do gêneros já foram registrados em novembro de 2022, quando os radicais paralisaram-se para reivindicar a intervenção do Exército Brasileiro, a retomada das eleições presidenciais e a revogação de medidas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

INVASÃO EM BRASÍLIA

Os ataques antidemocráticos tiveram início na tarde do último domingo (8), por volta das 15h, direcionados aos prédios dos Três Poderes, em Brasília: o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

Os bloqueios das estradas e rodovias tiveram início poucas horas após a execução dos atos depredatórios, com a interdição da BR-163, no Mato Grosso, e se seguiram até esta segunda-feira (9), com a tentativa de bloqueio da Marginal Tietê, em São Paulo.

Ainda no domingo, o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou ofício à Polícia Rodoviária Federal (PRF), para solicitar, com urgência, que fossem tomadas todas as medidas cabíveis e necessárias para desfazer os bloqueios de todas as estradas e rodovias federais.

RODOVIAS BLOQUEADAS HOJE (10/01)

A Polícia Rodoviária Federal informou que, desde o domingo, já foram desfeitos 1.416 atos nos estados mencionados e, em menos de 24h, 55 ônibus direcionados à prática dos atos antidemocráticos foram interceptados.

Através de seu perfil oficial no Twitter (@PRFBrasil), a PRF sinalizou que não há ocorrências de bloqueios, totais ou parciais, nas estradas e rodovias do Brasil.

A última atualização oficial é desta terça-feira (10), às 09h40min.

Em caso de eventual divulgação de novas informações, esta matéria será atualizada.

