Equatorial Energia realiza webinar sobre Inteligência Artificial

O Grupo Equatorial Energia realiza nesta quarta-feira, 24, o webinar “Inteligência Artificial no dia a dia: O que ela já mudou na sua vida?” promovido pela área de Digital e Inovação do Grupo.

A live, que será transmitida às 18h30, na plataforma de videoconferência Teams, tem como objetivo entender como a Inteligência Artificial vem impactando empresas, sociedade e a qualidade dos serviços prestados.

O evento será com o cientista Milton Pires Ramos, engenheiro, doutor em Controle de Sistemas pela Université de Technologie de Compiègne na França e pesquisador do Instituto Gnarus. A mediação será feita por Lucas Pinheiro, engenheiro eletricista do Grupo Equatorial.

A palestra irá abordar temas como: Desmistificando a Inteligência Artificial; A Inteligência Artificial hoje; Tecnologias atuais; Aplicações “Marketing”; Casos ‘corriqueiros’ – mais frequentes do que imaginamos; Inteligência Artificial – Impactos na sociedade; Perspectivas a curto e longo prazo, além de debates e perguntas dos participantes ao final do evento.

Segundo o gerente de Digital e Inovação do Grupo Equatorial, Marcelo Augusto, a série de webinars está sendo desenvolvida para trabalhar assuntos da atualidade por meio de profissionais renomados no mercado, que trarão mais clareza sobre os investimentos tecnológicos no setor de energia e também fora dele.

“Tecnologias como Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Big Data Analitycs, RPA, Microrredes automatizadas estão dentre as que o Grupo Equatorial tem investido bastante, na jornada contínua de melhoria da eficiência operacional de seus negócios, seja com recursos do P&D ANEEL, seja com recursos próprios. Por meio dos webinars, queremos compartilhar com toda a sociedade o aprendizado que estamos adquirindo com a transformação digital em nossas operações, promovendo o ecossistema de inovação aberta e colaborativa”, disse Marcelo.

Para participar do primeiro webinar da Equatorial não é preciso se inscrever, basta acessar o endereço http://bit.ly/ WebinardaEquatorial a partir das 18h30 do dia 24/02, quarta-feira.

Fonte: Imprensa Equatorial Energia

