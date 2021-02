Profissionais do Hospital Regional do Sudeste do Pará recebem a segunda dose da vacina contra a Covid-19

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP) iniciou nesta terça-feira, 23, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais que atuam na unidade.

Na nova etapa da vacinação, foram imunizados os colaboradores que já receberam a primeira dose no mês de janeiro e que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus, principalmente aqueles com atuação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo Odaires Holanda de Sousa, enfermeira do trabalho, responsável pela campanha de imunização no HRSP, mais de 250 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem receberam a segunda dose da vacina.

“Estamos muito esperançosos e acreditando na ciência, que através da vacina vem nos mostrando uma esperança para controlar essa doença que já tirou tantas vidas”, explicou.

O Regional é um hospital mantido pelo Governo do Estado, sendo gerenciado pela Pró-Saúde. É referência no sudeste do Pará no tratamento de casos graves da Covid-19 para 22 municípios da região.

Com 115 leitos, 25 são exclusivos para o atendimento dos casos da doença, divididos em 20 leitos de UTI Adulto, 1 leito de UTI Pediátrica e 4 leitos de Enfermaria.

*Vacinação*

No HRSP, mais de 400 profissionais já tomaram a primeira dose do imunizante disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). Esse total representa 70% do efetivo com atuação na unidade. Além dos profissionais com atuação direta ao tratamento da Covid-19, foram vacinados colaboradores das unidades de internação e equipe de atendimento ao público.

De acordo com Valdemir Girato, diretor Hospitalar, a unidade está comprometida em vacinar todos os seus funcionários, que há quase um ano se dedicam no combate a pandemia.

“Nossa meta é imunizar todos os nossos profissionais, como somos referência no combate à Covid-19, e importante que todos estejam vacinados para poderem continuar o trabalho de excelência em prol da vida”, disse.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Fonte:Ascom HRSP / com foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...