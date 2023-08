Luciano Huck surpreende e aparece no interior do Pará

A presença do artista e sua equipe surpreendeu os moradores do local (Foto:Reprodução/Instagram).

O artista foi avistado na cidade de Irituia, onde, segundo informações, fará um conteúdo sobre o Tucumã, espécie de semente com origem Colombiana, bastante utilizada na região amazônica

Nesta quarta-feira (23), o famoso apresentador Luciano Huck foi avistado no município de Irituia, situado no nordeste do Pará. A presença do marido de Angélica ganhou destaque na cooperativa local, D’Irituia, onde ele estava ocupado gravando uma reportagem exclusiva para o programa “Domingão com Huck”.

O foco da reportagem? Nada menos que o tucumã, uma semente icônica que tem suas raízes profundas na região. O tucumã não apenas é uma parte importante da cultura local, mas também desempenha um papel significativo no cenário empresarial, como mostrado em sua comercialização para a gigante de cosméticos Natura.

A presença do artista e sua equipe surpreendeu os moradores do local, que é claro, não perderam a oportunidade de dar aquela “tietada”, afinal, não é sempre que uma estrela nacionalmente conhecida aparece todo dia na vizinhança, não é mesmo?

O artista esteve mais cedo em um hotel no centro de Belém, de onde partiu de carro até Irituia, passando por São Miguel do Guamá.

Veja o vídeo!

Fonte:Lucas Contente e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/16:44:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...