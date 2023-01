Detran do Pará divulga calendário de pagamento do licenciamento anual 2023

(Foto:Reprodução) – As datas de vencimento terão início em março e encerram em novembro. Confira.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) divulgou nesta segunda-feira (2) o calendário de pagamento do licenciamento anual de veículos de 2023.

As datas de vencimento terão início em março e encerram em novembro. Os usuários podem entrar no site do Detran Pará e verificar a data de vencimento de acordo com o final da placa do veículo.

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou só licenciamento, como é mais conhecido, é um documento que deve ser pago anualmente, pois atesta que o veículo está em conformidade para circular com segurança em vias públicas.

Segundo o levantamento realizado pelo Detran no final de 2022, mais de 50% da frota registrada no Pará está inadimplente com o CRLV. Na época, do total de aproximadamente 2,5 milhões de veículos no Pará, 1.409 milhão está em atraso, o que corresponde a 57,55% do total da frota no Estado.

O condutor deve estar atento, pois o licenciamento completo do veículo engloba outros itens: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além de possíveis multas dos órgãos autuadores, a exemplo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Neste caso, o proprietário do veículo deve, antes mesmo de efetuar o pagamento do licenciamento, consultar no site dessas instituições federais, se há infrações pendentes de pagamento.

Desse modo, se o condutor atrasar o licenciamento e for flagrado por um agente de trânsito, terá que pagar multa gravíssima no valor de R$ 293,47. Além disso, o automóvel poderá ficar retido no parque do Detran até o proprietário quitar a pendência.

Após o pagamento do licenciamento, que inclui todos os débitos do veículo, os proprietários deverão baixar o documento ou simplesmente imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) também no site do Detran na opção ‘Emissão de CRLV-E’, na aba de Veículos.

O Documento de Arrecadação do Social (DAE) de taxa de Licenciamento pode ser baixado pelo site do Detran a partir do dia 9 deste mês. O Detran lembra que o usuário deve realizar o pagamento preferencialmente nas agências do Banpará, Banco do Brasil, Itaú, Banco da Amazônia e Bradesco. Outra dica é não efetuar o pagamento após a data de vencimento para evitar transtornos com a compensação. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/16:15:05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...