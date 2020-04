Equatorial Pará orienta sobre uso do celular na quarentena

Neste período de distanciamento social, os cuidados, principalmente com as crianças, devem ser redobrados para evitar acidentes com a eletricidade.

Os dias ficaram mais longos e as noites mais curtas para grande parte da população que, tentando se proteger da COVID-19, tem passado o dia todo dentro de casa. E, para cumprir à risca as determinações de distanciamento social dos órgãos de saúde, o celular se tornou um grande aliado para se aproximar da família, dos amigos e do trabalho.

O uso constante do aparelho é feito por adultos e por crianças, que usam o dispositivo para assistir conteúdos audiovisuais ou até mesmo para jogos virtuais. Especialistas também garantem que, quanto maior o uso, mais o aparelho se desgasta, ou seja, perde a vida útil. E um dos primeiros sinais é o descarregamento rápido da bateria.

Para não deixar o aparelho se desconectar, os usuários buscam auxílio de benjamins e extensões para “carregar o celular”, com frequência, mesmo quando há carga total da bateria. Mas, esse costume é altamente perigoso e pode trazer uma série de riscos para o usuário, devido a possíveis explosões ou descargas elétricas. Embora seja raro, esse tipo de acidente pode ser fatal. Nos últimos cinco anos, dois casos foram registrados no Estado, sendo um em Santarém e outro em Santa Maria do Pará.

Em muitos lares, os pais também recorrem ao uso do celular para distrair os bebês, entre uma tarefa e outra. Uma solução que pode se transformar em tragédia caso o aparelho esteja carregando. Além da possibilidade em colocar o celular na boca, as crianças podem levar choque ao manusear o equipamento. Portanto, a vigilância com a eletricidade deve estar sempre 100 por cento, diariamente.

De acordo com o executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, a disseminação dos cuidados que devem ser tomados, tem contribuído para evitar outros casos trágicos. “Não podemos achar que isso nunca vai acontecer com a gente. É preciso deixar o celular carregando sem mexer nele, porque enquanto carrega o aparelho fica esquentando e quando é manuseado, esquenta mais e fica ainda mais exposto ao risco de explosão”, explica. Devido a facilidade de quebra dos cabos, muitos usuários optam para aquisição de carregadores “piratas”, que acabam deixando o perigo mais evidente.

CHUVAS E CELULAR CARREGANDO – Além da quarentena, o período também é bastante chuvoso na região, o que torna ainda mais agravante a relação, quando o aparelho está ligado na tomada. O ideal é evitar utilizar, não só o celular que estiver recebendo carga, mas qualquer outro eletrodoméstico durante uma chuva intensa com muitos raios. As descargas atmosféricas podem penetrar na rede elétrica, atingir o carregador do telefone, ou de outro equipamento eletrônico, e causar uma fatalidade.

Vale ressaltar que não é recomendado carregar o celular em ambientes úmidos, seja um banheiro cheio de vapor ou nas proximidades de uma piscina, porque a água é uma boa condutora de eletricidade, potencializando o risco de curto e de choque elétrico.

Ascom Equatorial Pará com foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...