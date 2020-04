Com ajuda de 2 PMs, viúva retira cofre de casa, enquanto milionário era velado

(Foto:Reprodução) – RD News teve acesso, com exclusividade, a um vídeo do dia 12 de fevereiro deste ano, gravado por sistema interno de câmeras, poucas horas depois que o milionário, empresário e fazendeiro Faisal Ibrahaim Abdularhnan Younes, de 49 anos, conhecido na região por “Árabe”, foi morto a facadas em Matupá (a 720 km de Cuiabá).

O sogro, Darci Freitas, responde pelo crime. Foram sete facadas, sendo quatro na parte de trás da cabeça, uma na região das costas e outra, que decepou a mão direita do empresário. Vídeo abaixo.

O vídeo, que foi anexado ao processo sobre a morte do árabe, e ao inventário do milionário, mostra uma cena estranha. A viúva de Faisal, Viviane Freitas, casada com a vítima em total separação de bens, carregando um cofre, com ajuda de policiais militares, no momento em que o corpo ainda estava no IML e que o pai dela, Darci Freitas, acusado pela morte era tido como foragido. O cofre é retirado da residência do milionário.

Imagens, de boa qualidade, mostram a viúva, acompanhada de dois policiais militares, um homem usando uma camisa regata azul e um outro, de camisa de botões, uma mulher de vestido preto e a sogra do Faisal dentro da casa. Viviane pega uma mala e sai no primeiro momento com o filho. Enquanto a mãe continua em um quarto, onde o cofre estava guardado. Na sequência, ela sai acompanhando a moça de vestido preto que segura uma mochila. Neste momento Viviane volta para dentro do quarto e acompanha o homem de camisa de botão com um policial militar carregando o cofre. Material pesado que precisou de dois para carregá-lo. O cofre é tão grande que a dupla tem dificuldade no transporte.

Enquanto isso ficam na sala, conversando, o segundo PM e o homem de camisa regata azul. Em dado momento, o homem entra no quarto onde o cofre estava e o PM fica sozinho na sala procurando algo. Ele anda pela sala parecendo procurar câmeras, olha pelos vãos dos armários que estão no local, abre um deles, olha novamente atrás dele e depois volta a conversar com o homem de camisa regata azul. Eles conversam por alguns segundos e saem da sala. A mãe da vítima volta em cena e entra no quarto onde o cofre estava. Todo vídeo dura pelo menos 5 minutos.

Algumas horas, ainda durante o velório do Faisal, Nelson de Jesus Oliveira, gerente e administrador do árabe, foi chamado para fora da capela mortuária, local onde funcionários e amigos velavam o corpo, antes dele ser transportado. Eram policiais militares que o informaram que Viviane estava registrando um boletim de ocorrência no batalhão da PM o acusando de ter roubado R$ 20 mil reais, uma arma de fogo e joias de dentro do cofre da casa em que ela morava com o marido. Os policias disseram para ele, conforme o boletim de ocorrência registrado no dia 13 de fevereiro, na Polícia Civil, que ele tinha até às 10h do dia 13 para devolver o dinheiro.

Com medo, o homem passou R$ 5 mil reais que eram do Faisal e a chave da casa que estava come ele. Nelson ainda frisou que, além de Viviane, o irmão dele Fábio e um homem identificado apenas como Percival tinham a chave da casa. E, por último, destacou que não tinha acesso e nem os dados e nem a senha do cofre.

As investigações sobre o caso continuaram e o Ministério Público, em posse do inquérito, denunciou Darci por homicídio duplamente qualificado por motivo banal por meio cruel o que impossibilitou a defesa da vítima. A mão do empresário foi decepada.

Inicialmente o crime repercutiu como reação de um pai às agressões do marido contra a filha. Porém, consta nos autos que Darci devia ao genro R$ 180 mil, dinheiro que havia emprestado para abrir uma frutaria na cidade. Imagens do cofre sendo retirado da casa também devem provocar novas diligências..

Veja o vídeo:

