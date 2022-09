Equatorial Pará realiza troca de geladeiras em Novo Progresso

_Clientes podem fazer cadastro para participarem de sorteio que ocorrerá na sexta-feira, 23._

A Equatorial Pará iniciou nesta terça-feira, 20, o Mutirão pelo Cliente, em Novo Progresso, que sorteará 100 geladeiras novas aos clientes da distribuidora de energia do município.

A ação, que segue até sexta-feira, 23, ocorre na Escola Municipal Valdomiro Mendes Rodrigues (Complexo Orla do Lago), no bairro Cristo Rei, das 8h às 12h e das 14h às 17h. No dia 23, por conta do sorteio que ocorrerá às 18h30, o cadastramento será até às 12h.

O mutirão de serviços da Equatorial Pará também disponibiliza a troca de até cinco lâmpadas antigas por modelos novos de LED; cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na conta de energia; negociação de débitos e outras solicitações de serviços, com o objetivo de proporcionar ao cliente uma nova experiência de atendimento e ofertar mais comodidade no acesso aos serviços prestados pela distribuidora.

E + Profissional – Nos dias 20 e 21 serão realizadas as inscrições para o curso de design de sobrancelhas, promovido pela Equatorial Pará. Os interessados em participar da ação devem se dirigir à Escola Municipal Valdomiro Mendes Rodrigues (Complexo Orla do Lago), das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

O curso ocorrerá de 26 a 30 de setembro, na sede do CRAS, localizado no bairro Santa Luzia e visa atender a demanda dos clientes da distribuidora que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Todas as aulas são desenvolvidas com métodos e técnicas avançadas para garantir que os participantes tenham toda a segurança e qualidade na hora de realizar o serviço.

E+ Educação – Nesta terça-feira, 20, os moradores de Novo Progresso foram contemplados com o Projeto E+ Educação, na sede do CRAS. A ação desenvolvida pela empresa tem o objetivo de oferecer conhecimentos sobre a energia elétrica utilizada no dia a dia das pessoas. O evento tem um ciclo de palestras educativas que envolvem toda a comunidade. Na ação, são abordadas temáticas de segurança, meio ambiente e economia de energia.

Na quarta-feira, 21, o E+ Educação contemplará os estudantes dos turnos da manhã e tarde, da Escola Estadual Waldemar Lindermayer.

Serviço:

Mutirão pelo Cliente em Novo Progresso

Onde: Escola Municipal Valdomiro Mendes Rodrigues – (Complexo Orla do Lago, rua Maria Valeria Rempel, 51, no bairro Cristo Rei)

Quando: até sexta-feira, 23

Hora: das 8h às 12h e das 14h às 17h (com exceção do dia 23 que será até 12h).

(Com informações da assessoria Equatorial Pará).

