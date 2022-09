Tucuxi vence por um ponto de diferença o rival Cor de Rosa no festival dos botos 2022 de Alter do Chão

Dança da sedução do boto Tucuxi, campeão 2022 – Créditos: PMS/Divulgação

O boto Tucuxi reconquistou o título de campeão do Festival dos Botos de Alter do Chão, distrito de Santarém, vencido no ano passado pelo boto Cor de Rosa.

Com uma diferença de apenas um ponto, o Grupo Sociocultural Boto Tucuxi sagrou-se campeão do Festival dos Botos este ano e conquistou o seu décimo-primeiro título. A disputa que este ano chegou à sua 22ª edição volta a ficar empatada em número de títulos com ambas as agremiações somando 11 troféus cada.

A apuração dos votos ocorreu na tarde desta segunda-feira (19), no Lago dos Botos, em Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará.

O Tucuxi recebeu 444 votos contra 443 do Boto Cor de Rosa.

O boto cinza se apresentou na noite de sábado (17) e fez um espetáculo cheio de simbolismo, magia, sedução e muitas homenagens. O tema deste ano foi amor que faz a tradição, que ressaltou a cultura dos povos da floresta e homenageou um dos fundadores da agremiação: Mestre Chuica, que durante muitos anos foi o cantador oficial do Boto Tucuxi.

Este ano, Cor de Rosa e Tucuxi se apresentaram em dias diferentes. Enquanto o boto encarnado se apresentou na sexta-feira (16), o cinza fez sua apresentação na noite de sábado (17).

O Festival dos Botos começou a fazer parte da programação do Çairé em 1997, mas a disputa como conhecemos só começou em 1999. Já são 22 edições com cada boto conquistando 11 títulos. (Com informações do Portal OESTADONET ).

Jornal Folha do Progresso em 20/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...