Equatorial Pará vai sortear um ano de compras de supermercado e bônus na conta de luz

Será nesta sexta-feira, dia 31, o primeiro sorteio da promoção Energia em Dia, da Equatorial Pará, que premiará quatro clientes neste mês de julho. Dois deles terão, por um ano, o valor de R$ 500 reais para compras de supermercado. Os outros dois terão a oportunidade de receber R$ 250 reais para o pagamento da conta de luz por um ano. A promoção ocorrerá até junho de 2021, com 12 sorteios mensais, que serão realizados via Lotomania. No total, serão 64 prêmios para os clientes que estiveram adimplentes com a distribuidora paraense.

Além de compras de supermercado e bônus para conta de luz, nos meses de outubro e dezembro de 2020, e março de 2021, serão sorteados cinco prêmios no valor de R$ 12 mil, sendo que R$ 9 mil deverá ser usado para a troca de equipamentos elétricos ineficientes da residência. O restante será utilizado para pequenas reformas. No final da promoção, em junho de 2021, haverá o sorteio do carro zero no valor de R$ 37 mil, que dará a possibilidade de compra de um Automóvel Renault Kwid 1.0, 0 km. O valor de todos os prêmios será disponibilizado no cartão de crédito, sem função saque.

COMO PARTICIPAR – Ainda dá tempo de participar deste primeiro sorteio, basta estar com a conta de energia em dia no ato da inscrição, que pode ser feita no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Também é possível fazer o cadastro por meio de um link, basta clicar no banner que ficará disponível no site da distribuidora, o www.equatorialenergia.com.br.

No ato da inscrição, será dado um número da sorte. Quem cadastrar sua conta no débito automático terá 3 números da sorte extras ou quem solicitar o serviço de envio da fatura por e-mail receberá 2 números da sorte extras por mês. Já os que informarem o e-mail no cadastro e forem clientes baixa renda, terão 2 números da sorte extras para o primeiro sorteio da promoção, que ocorrerá no dia 30 de julho.

CLIENTES BAIXA RENDA TAMBÉM TEM MAIS CHANCES – Os clientes cadastrados na Tarifa Social Baixa Renda terão direito a dois números da sorte extras ao se inscreverem na promoção. Quem ainda não recebe o benefício baixa renda, mas tem o Número de Identificação Social (NIS) válido e quer ter chance em dobro, deve entrar em contato com a Equatorial pela Central de Atendimento 0800 091 0196, no site www.equatorialenergia.com.br ou ainda por mensagem de texto no WhatsApp (91) 3217-8200 para solicitar a inscrição na Tarifa Social. Após a aprovação do cadastro, basta acessar o site para se inscrever na promoção.

