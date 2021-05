Equipamentos de segurança como câmeras com leitores ópticos vão ser instalados na fronteira com a Bolívia em MT

Policiais que guardam a fronteira terão auxílio de equipamentos de teconologia — Foto: Gefron-MT

Serão instalados 20 equipamentos desse tipo que podem registrar informações de até 400 veículos por segundo.

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) recebeu nessa terça-feira (11) um documento confirmando o investimento de R$ 700 mil em novos equipamentos de segurança na fronteira com a Bolívia. Serão instalados câmeras OCR que possuem leitores ópticos de caracteres que possibilita maior agilidade nos trabalhos.

Para reforçar a fiscalização, a região vai receber quatro novos pontos de câmeras.

A expectativa é que criminosos tenham mais dificuldade quando tentarem sair do país com veículos roubados e as forças de segurança terão mais condições de impedir essas e outras irregularidades.

Com as câmeras é possível monitorar e rastrear veículos, identificar modelo, placa de veículos roubados, furtados ou clonados, além de mostrar também problemas na documentação.

Quando são detectadas as irregularidades, é emitido um alerta para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) que aciona as forças de segurança para as providências imediatas.

O sistema tem capacidade para registrar informações de até 400 veículos por segundo.

Segundo o Gefron, a região vai contar com 20 equipamentos desse tipo.

Por Alexia Schumacher, Centro América FM

