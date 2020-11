Equipamentos são apreendidos e mulher é conduzida à delegacia por exercício ilegal da medicina em Santarém

Atendimentos estavam sendo realizados em uma escola — Foto: Vigilancia Sanitária/Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, ela que não é oftalmologista, fazia exames oftalmológicos e receitava grau de óculos.

Equipamentos foram apreendidos e uma mulher foi conduzida à Seccional Urbana de Polícia Civil por exercício ilegal da medicina em Santarém, no oeste do Pará. A operação que contou com a participação da Polícia Civil e Vigilância Sanitária aconteceu no sábado (7) quando a mulher estava realizando atendimentos de forma irregular.

A mulher, que é natural de Manaus, estava realizando consultas oftalmológicas em salas de aula de uma escola, além de receitar óculos de graus que eram vendidos por uma ótica parceira no centro da cidade, configurando a prática de venda casada. As autoridades tiveram conhecimento das práticas ilegais por meio das redes sociais.



Equipamentos foram apreendidos no local dos atendimentos — Foto: Vigilância Sanitária/Divulgação

À TV Tapajós, a Polícia Civil informou que a mulher foi apresentada e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A profissional, que não é oftalmologista, foi liberada, mas vai responder pelo crime de exercício ilegal da medicina.

Por G1 Santarém — PA

