Capitão da Marinha do Brasil anuncia implantação de unidade em Alta Floresta no MT

A Marinha do Brasil deve aumentar o número de brigadistas treinados e com equipamentos para prevenção e combate aos incêndios no pantanal. A medida leva em consideração a extensão do bioma (que abrange Mato Grosso do Sul e Mato Grosso) além do início do período da seca.

O anúncio foi feito na sexta-feira (23.06) pelo novo comandante do 6º Distrito Naval, almirante Iunis Távora Said, em reunião com o senador Wellington Fagundes. Segundo ele, hoje a Marinha tem 280 brigadistas treinados e 100 devidamente equipados para entrar em ação imediatamente. Sediado em Ladário (MS), o 6º Distrito Naval também conta com equipamentos de detecção de focos de calor em todo o pantanal e prepara uma embarcação com capacidade para atuar no combate aos incêndios em matas às margens dos rios.

“Estamos ampliando a nossa estrutura para melhor atender ambos os estados. Não só o pantanal, mas todos os biomas”, disse o comandante.

O capitão de Fragata Jorge Henrique Correia de Sá, capitão dos Portos de Mato Grosso, também anunciou a implantação de unidades da Marinha em Alta Floresta além da destinação, para Cáceres, de uma embarcação doada pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) que vai funcionar como agência escola flutuante e que vai atender a todo o Estado.

Ao senador, o capitão apresentou projeto para a criação de um novo corredor de transportes pelos rios Arinos, Juruena e Tapajós, viabilizando o escoamento de grãos da região Noroeste de Mato Grosso em direção ao porto de Miritituba, no Pará. Correia de Sá reforça o papel das hidrovias como alternativa de transporte, incluindo a que está em fase de implantação no rio Paraguai.

O senador comemorou a decisão da Marinha em aumentar sua participação em Mato Grosso e se colocou à disposição para viabilizar recursos e programas que possam contribuir para maiores resultados para a população.

Ele lembrou do papel fundamental da Marinha no combate aos incêndios registrados em 2020 no pantanal, quando 4 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo. “É bom saber que a experiência valeu e que hoje estamos mais preparados para evitar que uma nova tragédia aconteça.

Participaram da reunião o chefe do Estado Maior, capitão de Mar e Guerra Anderson Veras Marques, o capitão de Fragata Milton Augusto Pereira de Souza e o capitão tenente Josenilton Aguilera de Oliveira Costa Filho.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/06:25:27

