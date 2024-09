Equipe de Pablo Marçal diz que ele fraturou a costela e ficará no hospital em observação

Pablo Marçal publica foto em hospital após ser agredido em debate — Foto: Reprodução/Instagram

Candidato à Prefeitura de São Paulo foi medicado e passou por exames no Hospital Sírio-Libanês. Boletim médico ainda não foi divulgado. Marçal foi agredido por Datena durante debate da TV Cultura.

Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, passou a madrugada desta segunda-feira (16) no Hospital Sírio-Libanês em observação. Ele foi agredido por José Luiz Datena (PSDB) durante o debate da TV Cultura.

O hospital ainda não divulgou boletim médico com detalhes sobre o estado de saúde do candidato.

Em um vídeo publicado nas redes sociais de Marçal, um profissional de saúde afirma que o candidato sofreu uma fratura na costela. A informação também foi confirmada por uma assessora dele. O candidato não tem previsão de alta.

Marçal foi medicado e passou por exames, incluindo uma tomografia. Segundo a assessoria, a agenda de campanha para esta segunda-feira foi cancelada.

Além disso, um advogado de Marçal foi até o 78º Distrito Policial registrar um boletim de ocorrência contra Datena. A equipe do candidato disse que vai exigir a presença de seguranças dentro dos estúdios dos próximos debates.

“Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas”, disse a equipe do candidato.

O caso

VÍDEO: Datena agride Pablo Marçal com cadeirada durante debate em São Paulo

A agressão aconteceu depois que Pablo Marçal fez uma pergunta para Datena. O candidato do PRTB perguntou ao apresentador quando ele pararia com a “palhaçada” e desistiria da candidatura. Antes, ele havia acusado Datena de assédio.

“A gente quer saber que horas você vai parar, já abandonou entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele tá fazendo aqui?”, disse.

Datena disse que Marçal estava fazendo acusações e calúnias contra ele. O apresentador chamou Marçal de “bandidinho”.

“A acusação que você fez sobre mim eu já, repito, não foi investigada porque não havia provas. Foi arquivada pelo Ministério Público”, disse. “O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei.”

Na réplica, Marçal disse que Datena não sabia o que estava fazendo no debate e o chamou de “arregão”. Ele disse que Datena queria agredi-lo no debate da TV Gazeta, em 8 de setembro.

“Você não respondeu à pergunta. A gente quer saber. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem,” afirmou Marçal.

Na sequência, Datena agrediu Pablo Marçal com uma cadeira. O programa foi interrompido.

Um vídeo publicado no Instagram da jornalista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo, mostra os momentos seguintes à agressão. As imagens registraram Datena e Marçal sendo separados e trocando ofensas. Marçal, então, voltou ao púlpito.

Fonte: G1

