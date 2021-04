ERRATA: Correção ao Boletim COVID-19 desta quinta-feira 15 de abril de 2021

Errata ao Boletim publicado no Jornal Folha do Progresso que foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Município de Novo Progresso nesta quinta-feira 15 de abril de 2021.

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Novo Progresso, divulgou boletim desta quinta-feira (15) com novo design onde os dados coletado foram confundidos pela redação do Jornal Folha do Progresso.

O Jornal Folha do Progresso divulgou que adolescente de 13 anos morreu de covid-19, na verdade o adolescente de 13 anos foi diagnosticado com COVID-19.

Com novo design o BOLETIM trás em separado os novos casos que foram 4, um adolescente de 13 anos, uma jovem de 26, uma mulher de 37 e um homem de 57 anos.

O novo boletim não havia tem sequências de numeração e não trás atualização de óbitos com sexo e idade.

Vejam Boletim novos casos

Secretária de saúde divulgou nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO Secretaria Municipal de Saúde Travessa Santa Luzia esq. Rua Tiradentes, nº 270, Bairro Santa Luzia – CEP. 68.193-000 e-mail saúde@novoprogresso.pa.gov.br CNPJ: 11.287.726/0001-73 Novo Progresso/PA NOTA À POPULAÇÃO A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso vem comunicar que é FALSA a notícia que circula nas redes sociais à respeito da morte de um adolescente de 13 anos de idade, morador de Novo Progresso – PA, pedimos aos cidadãos que acessem as informações oficiais diretamente no site da prefeitura de Novo Progresso através do endereço eletrônico https://novoprogresso.pa.gov.br/covid-19/ . Contamos desde já com a colaboração da população para divulgar este comunicado a fim de tranquilizar os moradores. Novo Progresso – PA, 15 de abril de 2021.

NOVOS ÓBITOS

O boletim diário s/nº divulgado pela prefeitura de Novo Progresso da última sexta-feira (9) apontou 53 óbitos , na segunda-feira (12) , 56 óbitos nesta quinta-feira(15) um total de 59 óbitos, média diária de uma morte , estes óbitos não estão sendo divulgados o sexo e idade, a prefeitura silencia e/ou esconde as mortes, e deixa imprensa sem informações conforme vinha sendo divulgados anteriormente.

VEJAM BOLETIM DIA 9 DE ABRIL DE 2021

VEJAM BOLETIM DIA 12 DE ABRIL DO DIA 12 DE ABRIL DE 2021

VEJAM BOLETIM Nº 255 DESTA QUINTA-FEIRA 15 DE ABRIL DE 2021

A PERGUNTA QUEM SÃO OS NOVOS ÓBITOS?

