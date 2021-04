Vasco vence o Flamengo no Maracanã e segue sonhando com semifinal do Carioca

O Vasco derrotou o Flamengo por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, no encerramento da nona rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado o Cruzmaltino chegou aos 13 pontos, somente três a menos que o Fluminense, que fecha o G-4. Já o Rubro-Negro ficou estacionado nos 19 pontos e viu o Volta Redonda se isolar na ponta com um ponto a mais. Léo Matos, Cano e Morato fizeram os gols.

O Vasco não vencia o Flamengo desde 2016. Assim quebrou um jejum de 17 partidas sem vencer o arquirrival. Cano também conseguiu pela primeira vez balançar as redes do Flamengo. O argentino é o principal ídolo da torcida vascaína no momento.

A partida começou animada. Logo aos cinco minutos de jogo o Vasco abriu o marcador. Zeca cobrou escanteio e Léo Matos cabeceou para o fundo da rede, mostrando a deficiência da bola aérea da defesa do Flamengo.

A vantagem fez o Vasco atuar de maneira mais recuada, chamando o Flamengo para seu campo e tentando explorar os contra-ataques. A estratégia quase custou caro aos 25 minutos, quando Gabigol tabelou com Everton Ribeiro e, de bico, chutou para fora.

Mas o Vasco também buscava as suas estocadas e uma delas gerou o segundo gol, aos 27 minutos. Andrey fez boa jogada e acionou Morato. O atacante encontrou Cano, que conseguiu bela finalização para vencer o goleiro Diego Alves. O Flamengo esboçou uma blitz na defesa vascaína no fim do primeiro tempo e perdeu duas chances com Gabigol e Isla, que mandaram a bola para fora.

Na volta para o segundo tempo Rogério Ceni colocou Matheuzinho e Vitinho nas vagas de Isla e João Gomes, respectivamente. O Flamengo então passou a se insinuar ainda mais. Aos dois minutos, Gérson exigiu boa defesa do goleiro Lucão em chute de dentro da área. Três minutos depois Vitinho fez bela jogada individual, pedalou em cima de Léo Matos e chutou, mas a bola bateu na trave vascaína.

O Flamengo seguiu pressionando. Aos 15 minutos Filipe Lúis fez boa jogada pela esquerda e cruzou, Bruno Henrique cabeceou firme e Lucão fez grande defesa. Aos 28 minutos foi a vez de Gérson chutar e fazer a bola raspar a trave do goleiro.

Como quem não faz, leva, o Vasco ampliou aos 32 minutos. Morato foi lançado, se livrou da marcação de Filipe Luís e chutou sem chances para o goleiro do Flamengo. Vitinho ainda descontou nos acréscimos, mas era tarde para a reação.

As equipes vão atuar novamente no fim de semana. O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 18h30(de Brasília), quando encara o Boavista em Saquarema, na Região dos Lagos. Um dia antes, no sábado, o Flamengo duela com a Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Marcelo Cortes/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...