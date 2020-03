Assaltantes rendem bancários e clientes em assalto a correspondente do banco Bradesco em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- Ao menos dois criminosos renderam as vítimas e as assaltaram o correspondente do Bradesco que funciona dentro da Loja Palácio das Noivas em Novo Progresso.

Pelo menos dois assaltantes renderam, bancários, funcionários e clientes da correspondente do banco do Bradesco na avenida João Atilis em Novo Progresso .

Os criminosos chegaram ao local por volta das 12h e mantiveram as vítimas reféns e realizaram o assalto levando dinheiro dos caixas e pertences dos clientes e funcionários.

A agência está fechada desde o assalto. Os assaltantes saíram em fuga em uma motocicleta Pop de cor vermelha, pela rodovia BR 163, a policia Militar saiu no encalço, nas proximidades do aeroporto abandonaram a motocicleta e fugiram no matagal. A policia realiza diligências para prender os assaltantes.

Os responsáveis pela correspondente do banco do Bradesco esta fazendo a contabilidade para apurar o valor roubado.

Aguarde atualização

