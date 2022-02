Escândalo de filho de Leonardo com esposa é exposto: “Porque ele é gay”

Virgínia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice (Foto: Reprodução)

Beatriz Castro17 de fevereiro de 2022

Leonardo é famoso por se envolver em polêmicas e há mais ou menos um ano atrás, ele se envolveu em mais uma, se tornando um dos assuntos mais falados nas redes sociais. Isso porque surgiram rumores que ele teria pago R$500 mil para Virgínia Fonseca engravidar de Zé Felipe, seu filho. (As informações são de Beatriz Castro)

O casal, quando Maria Alice nasceu, chegou a negar os boatos em suas redes sociais. Recentemente o filho e a nora de Leonardo falaram sobre o assunto em entrevista a Tatá Werneck, no Lady Night

“Sabia que ele [Leonardo] me deu 500 mil para eu engravidar né, você sabia?”, contou Virgínia, em tom de ironia. Tatá Werneck então rebateu, brincando: “Sério… Posso? Me come em um minuto!… Caracas 500? Nossa, falaram isso de vocês?”



Zé Felipe e Virgínia Fonseca participaram do Lady Night, com Tatá Werneck (Foto: Reprodução)

Assim, aos risos, Zé Felipe e Virgínia Fonseca explicaram o rolo: “Falaram sim. O Leonardo me deu 500 mil porque o Zé Felipe era gay e nosso filho foi inseminação artificial porque ele é gay e eu recebi para engravidar”, contou a influenciadora.

E Zé Felipe continuou: “Eu não me importei, jamais, mas os caras não vão tirar meu mérito não, fui eu mesmo.

Zé Felipe e Virgínia Fonseca se conheceram em 2020, no mês de junho e estão juntos desde então. No mês seguinte já assumiram a relação nas redes sociais e foram morar juntos.

Quatro meses após se conhecerem, em outubro do mesmo ano, o filho de Leonardo e Virgínia surpreenderam a todos ao anunciar a gravidez da famosa. Já em 2021, os dois se casaram e Maria Alice nasceu logo em seguida, no mês de maio.

