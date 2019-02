Escrivão da polícia é encontrado morto dentro de casa

Pedro Dantas Souza, escrivão da Polícia Civil do Pará, foi assassinado dentro da residência onde morava, nesta quinta-feira (16), na avenida Augusto Montenegro, próximo à rua 8 de Maio, em Belém. O profissional era lotado no cartório da Seccional de Icoaraci, e foi encontrado morto durante a manhã.

Segundo o diretor Metropolitano da Polícia Civil, delegado Aldo Botelho, o corpo foi removido ao Instituto Médico L egal (IML) para ser periciado. No quarto do quitinete não havia sinais de violência, nem de arrombamento do local.

A PC informou ainda que foi encontrada uma pequena quantidade de sangue no chão, mas os peritos acreditam que foi na queda, ele teria batido com a cabeça no chão.

“Aparentemente, segundo o delegado, nada foi levado do local. Estão no aguardo de terminar a perícia do local para liberar o acesso para familiares ao local. O delegado disse que vai ser preciso aguardar o laudo da necropsia para saber a causa da morte. O laudo sai, em média, em 15 dias”, disse a assessoria de imprensa da PC.

As investigações ficarão a cargo da Divisão de Homicídios.

