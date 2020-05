Especialista traz dicas para quem quer entrar no ramo da beleza

(Foto:pexels) – Antes da crise causada pela pandemia de Covid-19, o mercado de beleza e estética era um dos que mais vinha crescendo no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, entre 2014 e 2019, o setor passou de 72 mil para 480 mil profissionais, o que representa um aumento de 567%.

Observando a tendência, é esperado que quando a pandemia passar, o segmento da beleza seja um dos capazes de se recuperar rapidamente, inclusive criando novas oportunidades profissionais. Por isso, é uma boa alternativa para quem necessita ingressar no mercado de trabalho. Falamos com a esteticista Jaqueline Aguiar, que deu algumas dicas para começar no setor.

O aumento no número de profissionais do ramo, ainda que represente o crescimento do setor, também fez subir as exigências dos consumidores. Logo, a capacitação é o ponto chave para ingressar no mercado da beleza. A dica é aproveitar a quarentena para realizar cursos online e consumir todos os conteúdos possíveis sobre o assunto, para depois colocá-los em prática. Porém, o profissional da beleza não pode ficar parado: as tendências são constantemente renovadas, então a capacitação deve ser contínua. Um dos maiores diferenciais nesse mercado é a graduação. Portanto, vale a pena cogitar fazer uma faculdade na área e tornar-se esteticista profissional.

Adquirir os produtos e equipamentos certos também é essencial para atrair e fidelizar clientes. Hoje em dia, os consumidores são mais atentos a tudo que é utilizado, já que a internet traz informações detalhadas sobre eles e há muitos influenciadores no setor que testam e avaliam os produtos, principalmente cremes e maquiagens. Portanto, você também deve ter esse conhecimento e escolher apenas aqueles que têm qualidade comprovada, seguindo as tendências do consumo. No caso de ter um salão, também é importante alinhar a qualidade dos equipamentos, escolhendo chapinhas profissionais, secadores de qualidade e móveis confortáveis.

Todas as dicas até agora têm a internet como diferencial. Jaqueline afirma que o bom uso dessa tecnologia é um dos fatores mais importantes para se consolidar no segmento. Além de usá-la para seguir as tendências, se capacitar e analisar os produtos, também é importante saber usar as redes sociais a seu favor: mantendo um bom relacionamento com os clientes, oferecendo facilidades, como o agendamento online, e divulgando o seu trabalho nos locais corretos.

Por fim, é essencial realizar seu trabalho de formas distintas, seja com maquiagem, cabelo ou unhas. Há alguns anos, o mercado da beleza era um tanto padronizado, tornando tudo mais simples para os profissionais. Porém, hoje em dia, existem muitas tendências coexistindo, então é importante conhecer todas e saber executá-las corretamente. Isso significa que você deverá saber tratar todos os diferentes tipos de cabelo e adaptar os tratamentos aos diversos tipos e tons de pele, deixando de lado padrões de beleza ultrapassados.

