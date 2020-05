Dicas para quem quer começar a praticar natação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Se você focar apenas na parte física, com metas de emagrecimento e ganho muscular, poderá facilmente perder a vontade de nadar. Por isso, você deve encarar a água como uma forma de relaxar. Isso vai te incentivar a continuar e manter a regularidade necessária para colher os frutos dos exercícios. Uma boa dica é utilizar um fone de ouvido à prova d’água , já que ouvir música durante os treinos ajuda muito no relaxamento.

Se você começar a praticar natação sem se preparar adequadamente, irá sofrer com dores. Isso pode desestimular a regularidade no esporte e prejudicar os iniciantes. Por isso, é essencial deixar o seu corpo pronto para os exercícios. Antes de nadar, faça um aquecimento e se alongue. Assim, as dores diminuirão depois de nadar.

