Esposa do apresentador Léo Batista é encontrada morta na piscina de casa

(Foto:Reprodução) – Segundo a PM, o apresentador teria mergulhado pra retirar a esposa, mas ela já estava sem vida

A esposa do Léo Batista, apresentador da TV Globo, morreu nesse sábado (29.01). Leyla Belinaso foi encontrada pelo marido na piscina de casa, já sem vida.

Segundo nota divulgada pela polícia do Rio de Janeiro, a causa da morte ainda não foi divulgada. Com informações do Metrópoles/Leo Dias

Conforme o comunicado, Léo mergulhou para retirar Leyla Belinaso da piscina e percebeu que ela já estava sem vida. Ele ligou para a Globo e a PMERJ foi acionada em seguida.

Apesar de constar no boletim que ela se afogou, isso só poderá ser constatado mediante perícia. Leia a nota na íntegra:

“DATA: 29/01/2022

HORÁRIO INICIAL: 19:40

HORÁRIO FINAL: —

OCORRÊNCIA: Afogamento (00.005)

ENVOLVIDOS:

VÍTIMA: Leyla Chavantes Belinaso (ÓBITO)

NASC.: 25/02/1937.

DINÂMICA: A guarnição procedeu até o endereço informado, onde fez contato com o marido da vítima, o jornalista João Baptista Belinaso, conhecido como o apresentador da Rede Globo de Televisão Léo Baptista. O apresentador informou que, na parte da tarde, sua esposa estava à beira da piscina enquanto ele estava no interior da residência. Ao sair para verificar se sua esposa estava bem, se deparou com ela dentro da piscina, segurando um macarrão-bóia e com a face dentro d’água. De imediato mergulhou para retirá-la, no entanto já estava em óbito. O jornalista fez contato com a emissora que trabalha e a PMERJ foi acionada. Está presente no local a vtr ASE 413 do CBMERJ. Os familiares fizeram contato com o médico da vítima com o intuito de atestar o óbito e liberar o corpo. Os policiais estão aguardando a assessoria de imprensa do apresentador para procederem até a 32ª DP. Aguardando maiores informações.”

