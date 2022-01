Homem que cometeu assassinato no Paraná é preso pela Policia em Uruará (PA)

(Foto:Reprodução) – Homem que cometeu assassinato no Paraná é preso em Uruará (PA) 24 anos depois prisão ocorreu no Bairro Pimentolândia

A Equipe de Plantão (IPC Michel e IPC Tadeu) da Delegacia de Polícia Civil em Uruará (PA) deu cumprimento a mandado de prisão preventiva na tarde deste sábado, 29, de autor de homicídio praticado no estado do Paraná. As informações da Gazeta Real

Segundo a Delegacia de Polícia Civil, o setor de inteligência conseguiu detectar que residia na cidade de Uruará um indivíduo contra o qual existia em aberto um mandado de prisão por homicídio, oriundo do referido estado.

Após técnicas de investigação policial, os investigadores do plantão conseguiram localizar e prender o nacional, Pedro Soares Correa, executando assim a ordem judicial do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná).Continua depois da publicidade

O crime ocorreu no ano de 1997, no município de Quedas do Iguaçu (PR). O foragido da justiça foi encontrado e preso no Bairro Pimentolândia, por volta das 18:15h.

Ainda segundo informou a Delegacia de Polícia Civil, a prisão foi registrada e será imediatamente comunicada ao poder judiciário da comarca.

Jornal Folha do Progresso em 31/01/2022/11:29:36

