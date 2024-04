Esposa e ex de senador do PL se agridem em elevador

Episódio foi registrado por câmeras de segurança (Foto: Reprodução | Foto: Redes Sociais

A ex-esposa do senador Wilder Morais (PL-GO), a advogada Andressa Alves Mendonça, agrediu a atual esposa dele, a pedagoga Ana Luiza Morais. Os vídeos foram obtidos pelo portal Metrópoles e mostram Andressa dando um tapa no celular de Ana Luiza, que gravava uma conversa entre Wilder e a ex.

Depois, Andressa tenta acertar Ana Luiza no rosto. A esposa se defende e revida a agressão. Na sequência, a atual esposa do senador empurra a advogada e entra no elevador no qual Wilder estava. A pedagoga relatou, ao Ministério Público de Goiás, ter sido chamada de “pr0st1tut@ do Senado” pela advogada.A briga foi presenciada pelos dois filhos de Wilder com Andressa e ocorreu no Buena Vista Shopping, em Goiânia, onde o senador e a ex-esposa iriam acertar documentações dos filhos. Em maio de 2022, Andressa pagou o equivalente a 200 cobertores a uma instituição filantrópica, para escapar de um processo por lesão corporal e ameaça contra Ana Luiza, a atual esposa do senador.

A versão de Ana Luiza“Andressa começou a relembrar um fato ocorrido anteriormente, quando Andressa tentou invadir a casa de Wilder, dizendo que aquela casa não era da vítima [Ana Luiza], e em seguida começou a puxar os documentos que a vítima estava em mãos e deu empurrão na barriga da vítima. Em seguida, Wilder pediu para que Andressa parasse com aquilo, e passaram a procurar a saída, porém Andressa foi atrás dele”, diz trecho da denúncia protocolada por Ana Luiza.“Ao perceber que estava sendo gravada, Andressa passou a dizer ‘me filma me filma’, e deu um tapa no rosto da vítima, deu um tapa no celular da vítima. Então, a vítima e Wilder tentaram entrar no elevador do shopping, porém Andressa impedia que a vítima e Wilder entrassem no elevador, colocando a mão na porta”, relatou Ana Luiza.De acordo com a esposa de Wilder, quando o casal estava no elevador com outras pessoas, Andressa a teria chamado de “vagabunda” e “pr0st!tu|a do Senado”, e a agredido com arranhões e cuspidas. Um exame de corpo de

delito identificou um arranhão de 15 centímetros nas costas e uma escoriação de 3 centímetros no braço esquerdo de Ana Luiza.A versão de AndressaAndressa Mendonça deu uma versão diferente, e afirma que Ana Luiza teria se recusado a lhe entregar a pasta verde que aparece no vídeo, na qual haveria documentos necessários para viabilizar a emissão dos passaportes dos filhos. “A briga foi por conta da pasta. Nós já estávamos estremecidos e combinamos de nos encontrar para regularizar o passaporte dos nossos filhos. Aí essa mulher chegou segurando a pasta. E ela veio com uma cara muito agressiva. Eu falei: ‘Por favor, me dá a pasta dos meus filhos’. E ela falou: ‘Não’. Eu falei: ‘Faz um filho para você já que quer ficar com os documentos dos meus’. Ela disse: ‘Vem pegar’. Aí foi quando tive aquele impulso. Só que ela é bem maior que eu. Eu que fui agredida. Fiquei com um roxo no meu peito muitos dias.”

O episódio, ocorrido em dezembro de 2019, gerou processo até maio de 2022. Em uma audiência conciliatória no Ministério Público de Goiás (MPGO), foi oferecida proposta de transação penal, na qual uma sentença pode ser substituída pela prestação de serviço. Andressa aceitou a proposta e se comprometeu com a doação de 200 cobertores para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), na capital goiana. A punibilidade da ex-esposa de Wilder por lesão corporal e ameaça contra Ana Luiza foi extinta em novembro de 2022.

