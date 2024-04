PM joga spray de pimenta em homem negro imobilizado em São Paulo

Os dois agentes envolvidos na ação já foram afastados (Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Renato Freitas)

Um policial militar jogou spray de pimenta em um homem imobilizado durante uma abordagem policial. O caso teria acontecido em São Paulo na terça-feira, 23, mas o vídeo da ação do agente viralizou nas redes sociais apenas durante esta sexta-feira, 26.

De acordo com o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR), que compartilhou as imagens em seu Instagram, a vítima da ação teria sido a pessoa que acionou as autoridades por estar sendo ameaçada por outro sujeito.

Na gravação, feita por uma pessoa que se identifica como o irmão do sujeito imobilizado, é possível ver o momento exato em que um dos PMs envolvidos na ação segura o homem pelo pescoço, aponta o spray de pimenta e dispara.

Segundo Renato Freitas, a vítima estava sendo cobrada e ameaçada com uma faca pelo inquilino da casa em que vive devido a um pagamento de aluguel que já havia sido efetuado. No vídeo, a dona do imóvel chega a defender o sujeito. “Quem tá causando é ele”, afirma um dos policiais nas imagens.

“Só acata a ordem César. A exceção já aconteceu”, declara a pessoa que está gravando. Depois de alguns momentos, outros policiais questionaram o porquê de o irmão da vítima estar filmando.

Em contato com a IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que os dois agentes envolvidos na ação já foram afastados. “A conduta contraria os protocolos operacionais da PM, que instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos”, afirmou o órgão, acrescentando que a instituição não compactua com desvios de conduta.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/04/2024/10:51:17

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

