Roteiro de funeral de Rei Charles III é atualizado após piora no tratamento de câncer, diz site

Rei Charles III tem 75 anos e enfrenta uma luta contra o câncer | Foto: HOLLIE ADAMS POOL / AFP

Fontes próximas da família real teriam confirmado piora no estado de saúde do monarca.

Em tratamento contra o câncer de próstata, o rei Charles III, de 75 anos, tem tido uma piora significativa no seu estado de saúde. As informações foram repassadas por uma fonte próxima da família real e publicadas no site The Daily Beast.

A saúde do monarca estaria preocupando os familiares, que decidiram manter atualizado os detalhes que envolvem o funeral de Charles III. De acordo com a fonte, o roteiro fúnebre conta com centenas de páginas e começou a ser preparado um dia após o funeral da rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos no dia 8 de setembro de 2022.“É claro que ele está determinado a vencer a doença e eles estão apostando tudo nisso. Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal, mais do que estão deixando transparecer”, disse uma fonte próxima ao Daily Beast.

O dossiê preparado para a cerimônia de despedida do monarca britânico foi intitulado de Operação Ponte Menai, seguindo a tradição de batizar os planos funerários com pontes. “Os planos foram revisados e estão sendo atualizados constantemente”, contou a fonte, que garante que todos os detalhes têm sido repassados para que nenhum imprevisto aconteça e seja ainda mais organizado e seguro que o da mãe.

