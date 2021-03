Estação de Piscicultura de Santarém distribui 435 mil alevinos para 10 municípios em março

Governo do Pará continua cumprido um de seus principais compromissos: O investimento no setor de aquicultura. A estação de reprodução instalada na Unidade Agrícola (Uagro), da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) de Santarém, realizou a produção e distribuição de 435 mil alevinos, beneficiando 240 famílias em 10 municípios.

A distribuição de alevinos é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da piscicultura na região do Baixo Amazonas e Tapajós, pois apresenta-se como uma alternativa rentável para o incremento na fonte de renda para o produtor rural que baseia muitas das vezes sua única atividade econômica na agricultura e/ou na pesca, além de o “peixe” ser uma importante fonte de proteína para a dieta alimentar no dia a dia dos produtores, sendo assim a piscicultura aliada as boas práticas gera renda e segurança alimentar para as famílias.

Mesmo com a pandemia do coronavírus presente, ano passado foram distribuídos 1,2 milhão de alevinos aos produtores. Os municípios beneficiados foram: Santarém, Mojuí, Altamira, Terra Santa, Belterra, Monte Alegre, Novo Progresso, Juruti, Rurópolis e Trairão.

O Coordenador Regional da Sedap em Santarém, Alisson Castro, espera que a Uagro Santa Rosa possa contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da Piscicultura regional com produção, melhoria de conhecimento técnico dos criadores, repasse de tecnologias e garantia no fornecimento de alevinos.

Para Antônia Ribeiro, do Assentamento Tapera Velha, comunidade Água Azul, a Sedap tem grande importância. “Nos dão uma oportunidade para criar os nossos alevinos e aumentar a chance de ter uma alimentação saudável e mais garantia, para mim isso é fundamental e que isso continue sempre para que possamos ter dias melhores com as nossas famílias”.

As espécies distribuídas foram: Tambaqui (Colossoma macropomum): 330.000 Alevinos e Tambatinga (Colossoma macropomum (fêmea) + Piaractus brachypomus (macho)): 105.000 Alevinos.

Por Camila Botelho (SEDAP)18/03/2021 14h55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...