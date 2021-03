Polícia Militar apreende mais de 4,5kg de drogas e prende homem em Santarém

Entorpecentes foram encontrados dentro de mochila na tarde desta quinta, 18 — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Dois homens que estavam no local onde a droga foi encontrada fugiram pulando cercas de quintais vizinhos.

A pós denúncia anônima, uma viatura do Recobrimento, do 3º Batalhão da Polícia Militar, prendeu um homem suspeito de tráfico e apreendeu 4,525kg de drogas entre maconha e pedras de oxi, na tarde desta quinta-feira (18) no bairro São José Operário, em Santarém, oeste do Pará.

A denúncia dava conta de que um homem estava trafegando pelas ruas da cidade em uma motocicleta Bros, de cor preta, sem placa. A guarnição realizou rondas pelo bairro do São José Operário, e visualizou a motocicleta sendo colocada dentro de uma residência na Av. Tupaiulândia. Logo na abordagem, três homens saíram correndo e conseguiram fugir pulando cercas dos quintais vizinhos, deixando para trás a motocicleta e uma mochila.



Cabos Derlisson, Sidney e Jorge prenderam suspeito de tráfico e apreenderam drogas no bairro São José Operário — Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com a polícia, dentro da mochila foi encontrada a droga, além de dois celulares, uma balança de precisão e vários materiais usados para embalar o entorpecente.

O homem preso foi identificado como Anderson Ribeiro de Brito, conhecido como “Andinho”. Ele estava em uma oficina nas proximidades do local onde a droga foi abandonada. O suspeito é conhecido por práticas de tráfico e assalto pela cidade. Ele e o material entorpecente foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por: Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

