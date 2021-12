Estado firma convênio para resolver problemas de alagamento no município de Novo Progresso

(Foto:Reprodução)- -O governador Helder Barbalho participa, nesta quarta-feira (15), às 15h, do ato de assinatura de convênios com a Prefeitura do município de Novo Progresso, no sudoeste paraense, para obras de construção de galerias de concreto na Avenida Jamanxim e Rua Cristalina.

Com investimento de R$ 1,2 milhão, as obras vão facilitar o escoamento de águas pluviais, evitando alagamentos e garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população local.

Os serviços serão executados pela Prefeitura de Novo Progresso.

Por Matheus Rocha (SEDOP)/ 15/12/2021 15h00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...