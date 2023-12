Estado garante 22 km de asfalto para o distrito de Castelos dos Sonhos, em Altamira

Governador Helder Barbalho após a assinatura da Ordem de Serviço para obras de pavimentação – (Foto: Pedro Guerreiro / AgPará)

A obra, executada pela Seop, é um investimento superior a R$ 50 milhões na melhoria da mobilidade urbana e acessibilidade

O distrito de Castelos dos Sonhos, em Altamira, na Região de Integração Xingu, será contemplado com 22 quilômetros de pavimentação asfáltica de vias urbanas. O governador Helder Barbalho assinou a Ordem de Serviço nesta quarta-feira (13), na agenda de trabalho realizada no município de Novo Progresso, no sudoeste paraense.

“Hoje, estamos aqui para reafirmar o compromisso com esta cidade. Nós já fizemos aqui 18 km de ruas pavimentadas. É o maior programa de asfalto da história nesses 32 anos de Novo Progresso. Antes desse pacote de investimentos eram pouquíssimas ruas que tinham asfalto aqui. Vocês sabem como era Novo Progresso no passado, e hoje temos ruas pavimentadas, com drenagem superficial e profunda. Tirando a pessoa da lama no inverno e da poeira no verão. Vamos continuar fazendo novas ruas, novas parcerias”, garantiu o governador.

A obra será executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com investimento superior a R$ 50 milhões. Serão 20 km de asfalto e 2 km de recapeamento de vias urbanas. As obras vão melhorar a vida dos moradores com drenagem, terraplanagem, calçada, meio-fio e sinalização horizontal e vertical.

Os serviços executados garantem mais acessibilidade, mobilidade urbana e qualidade de vida para a população, com segurança viária para pedestres e veículos que transitam em perímetro urbano.

Fonte:Por Lilian Guedes (SEOP) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/07:00:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...